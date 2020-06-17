«Зенит» оторвался от «Локомотива» на 11 очков, победив «Тамбов» (2:1)

В 25-м туре РПЛ «Тамбов» дома уступил «Зениту» (1:2) из-за гола Эмилиано Ригони на 91-й минуте.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Клуб из Санкт-Петербурга набрал 59 очков и оторвался на 11 баллов от идущего вторым «Локомотива», сыгравшего вничью с «Крыльями Советов» (1:1).
- Дата проведения
- 1 июля, 17.30, «Стадион Нижний Новгород»
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Тамбов –
Шелия, Филин, Грицаенко, Юрганов, Рыбин (Шляков, 65), Карасев (Кабахидзе, 65), Килин (Каплиенко, 73), Костюков (Федчук, 80), Чуперка, Мелкадзе, Обухов.
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Зенит –
Лунев, Дуглас Сантос, Караваев (Смольников, 80), Ракицкий, Иванович, Оздоев (Ерохин, 90), Кузяев (Сутормин, 67), Барриос, Малком (Осорио, 81), Азмун (Ригони, 67), Дзюба.