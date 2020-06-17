«Зенит» оторвался от «Локомотива» на 11 очков, победив «Тамбов» (2:1)

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В 25-м туре РПЛ «Тамбов» дома уступил «Зениту» (1:2) из-за гола Эмилиано Ригони на 91-й минуте.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Клуб из Санкт-Петербурга набрал 59 очков и оторвался на 11 баллов от идущего вторым «Локомотива», сыгравшего вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

Тамбов – Зенит 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
1 июля, 17.30, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 43 Азмун, 1:1 – 88, пенальти Чуперка, 1:2 – 90 Ригони.
ТамбовШелия, Филин, Грицаенко, Юрганов, Рыбин (Шляков, 65), Карасев (Кабахидзе, 65), Килин (Каплиенко, 73), Костюков (Федчук, 80), Чуперка, Мелкадзе, Обухов.
ЗенитЛунев, Дуглас Сантос, Караваев (Смольников, 80), Ракицкий, Иванович, Оздоев (Ерохин, 90), Кузяев (Сутормин, 67), Барриос, Малком (Осорио, 81), Азмун (Ригони, 67), Дзюба.
Предупреждения:
Чуперка (12), Филин (90).

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