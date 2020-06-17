«Зенит» оторвался от «Локомотива» на 11 очков, победив «Тамбов» (2:1)

В 25-м туре РПЛ «Тамбов» дома уступил «Зениту» (1:2) из-за гола на 91-й минуте.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Клуб из Санкт-Петербурга набрал 59 очков и оторвался на 11 баллов от идущего вторым , сыгравшего вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

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