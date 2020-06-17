Дзюба пятым в РПЛ набрал минимум 10+10 очков за сезон. Считают с 2009 года

Нападающий отдал два голевых паса в матче 25-го тура Премьер-лиги с (2:1).

У 31-летнего форварда теперь 15 голов и 11 результативных передач в 24 матчах чемпионата России в этом сезоне.

Дзюба стал пятым игроком, набравшим минимум 10+10 очков по системе «гол+пас» с сезона-2009, когда эту статистику начали считать.

До Дзюбы это удавалось экс-форварду ЦСКА Сейду Думбия, бывшим игрокам «Зенита» и , а также играющему сейчас за «Ростов» хавбеку Павлу Мамаеву.

На Sports.ru можно было посмотреть прямую трансляцию матча «Тамбов» – «Зенит». Также была доступна текстовая онлайн-трансляция.