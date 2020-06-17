Убыток «Зенита» от трансферов за прошлый год – около 1,7 млрд рублей, «Краснодара» – 1,163 млрд

РФС опубликовал финансовые данные клубов, которые были предоставлены при прохождении лицензирования на сезон-2020/21.

Согласно отчету, с 31 мая 2019 года убыток «Зенита» от трансферов составил 1,747 миллиарда рублей. Из клубов, входящих в топ-5 на данный момент, только у сохраняется положительный баланс – +166 миллионов рублей.

Убыток «Краснодара» составил 1,163 миллиарда рублей, – 712 миллионов рублей, ЦСКА – 370 миллионов рублей. Баланс «Спартака» – минус 288 миллионов рублей.

Прибыль «Зенита» составила более 829 млн рублей, «Краснодара» – 1,23 млрд. Убыток ЦСКА – 3,8 млрд, «Спартака» – 879 млн