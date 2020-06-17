«Зенит» станет чемпионом в воскресенье, если обыграет «Краснодар», а «Локо» потеряет очки с «Сочи»

может оформить чемпионство уже в следующем туре.

Благодаря сегодняшней победе над «Тамбовом» (2:1) петербуржцы имеют 59 очков после 25 туров.

В случае победы над «Краснодаром» в 26-м туре «Зенит» наберет 62 очка. В случае поражения южане смогут набрать максимум 18 очков в оставшихся матчах (включая игру с «Ростовом»), что в сумме даст «Краснодару» те же 62 очка. Но «Зенит» получит преимущество благодаря лучшему результату в личных встречах – матч первого круга закончился ничьей (1:1).

«Локомотив» в случае потери очков в игре с гарантированно не сможет догнать «Зенит».

Таким образом, для чемпионства «Зенита» в воскресенье команда Сергея Семака должна обыграть , а – потерять очки с «Сочи».