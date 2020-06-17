«Сочи» сыграл вничью с «Динамо» благодаря голу Кокорина с пенальти на 92-й минуте – 1:1

В 25-м туре РПЛ «Сочи» поделил очки с «Динамо» (1:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Гости вели в счете до 92-й минуты благодаря голу Николая Комличенко с пенальти, но в конце встречи форвард южан Александр Кокорин сравнял счет, также реализовав 11-метровый удар.
- Дата проведения
- 1 июля, 20.00, «Олимпийский стадион Фишт»
- Голы:
- 0:1 – 57, пенальти Комличенко, 1:1 – 90, пенальти Кокорин.
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Сочи –
Джанаев, Миладинович, Мевля, Новосельцев (Нобоа, 76), Маргасов, Цаллагов (Карапетян, 85), Бурмистров, Заика, Кокорин, Заболотный (Полоз, 65), Мостовой.
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Динамо –
Шунин, Морозов, Шуньич, Ордец, Скопинцев, Нойштедтер, Юсупов (Хильемарк, 46), Жоаозиньо, Панченко (Филипп, 46; Рыков, 75), Рауш (Комличенко, 46), Игбоун (Плиев, 65).
- Предупреждения:
- Шуньич (4), Цаллагов (36), Ордец (45), Маргасов (56), Миладинович (56), Мостовой (62), Комличенко (80), Морозов (90).
- Удаление:
- Шуньич (73).