«Сочи» сыграл вничью с «Динамо» благодаря голу Кокорина с пенальти на 92-й минуте – 1:1

В 25-м туре РПЛ «Сочи» поделил очки с «Динамо» (1:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Гости вели в счете до 92-й минуты благодаря голу Николая Комличенко с пенальти, но в конце встречи форвард южан Александр Кокорин сравнял счет, также реализовав 11-метровый удар.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ