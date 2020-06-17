«Сочи» сыграл вничью с «Динамо» благодаря голу Кокорина с пенальти на 92-й минуте – 1:1

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Sports.ru Александр Кокорин Николай Комличенко Сочи Футбол

В 25-м туре РПЛ «Сочи» поделил очки с «Динамо» (1:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Гости вели в счете до 92-й минуты благодаря голу Николая Комличенко с пенальти, но в конце встречи форвард южан Александр Кокорин сравнял счет, также реализовав 11-метровый удар.

Сочи – Динамо 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
1 июля, 20.00, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 57, пенальти Комличенко, 1:1 – 90, пенальти Кокорин.
СочиДжанаев, Миладинович, Мевля, Новосельцев (Нобоа, 76), Маргасов, Цаллагов (Карапетян, 85), Бурмистров, Заика, Кокорин, Заболотный (Полоз, 65), Мостовой.
ДинамоШунин, Морозов, Шуньич, Ордец, Скопинцев, Нойштедтер, Юсупов (Хильемарк, 46), Жоаозиньо, Панченко (Филипп, 46; Рыков, 75), Рауш (Комличенко, 46), Игбоун (Плиев, 65).
Предупреждения:
Шуньич (4), Цаллагов (36), Ордец (45), Маргасов (56), Миладинович (56), Мостовой (62), Комличенко (80), Морозов (90).
Удаление:
Шуньич (73).

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