ЦСКА и Торнике Шенгелия подпишут контракт на 3 года

ЦСКА подпишет 3-летний контракт с Торнике Шенгелией (28 лет, 206 см). Как сообщает инсайдер Eurohoops Варлас Никос, московский клуб согласился заплатить выкуп за грузинского форварда , все детали со всеми сторонами улажены.

Шенгелия, приведший «Басконию» к победе в чемпионате Испании, имеет контракт с клубом до 2022 года. В соглашении присутствует опция выкупа на сумму около 1,5 миллиона евро.

В розыгрыше Евролиги-2019/20 Шенгелия набирал в среднем 15,9 очка, 5,6 подбора и 2,9 передачи за матч.

Швед остается в «Химках» на 3 года – сейчас не время возвращаться в НБА. Наш баскетбол от этого только выиграет

Душко Вуйошевич – главный провал ЦСКА в XXI-м веке. Это был единственный раз, когда армейцы не попали в «Финал четырех»