Кирилл Новиков: «Мы полностью переиграли «Сочи», но не справились с другими людьми»

Главный тренер дал краткое флэш-интервью после матча с «Сочи» в 25-м туре (1:1).

«Мы сегодня полностью переиграли команду , но не справились с другими людьми», – заявил Новиков.

После этих слов тренер сказал «спасибо» и ушел из эфира телеканала «Матч Премьер».

Москвичи вели в счете до 92-й минуты благодаря голу Николая Комличенко с пенальти, но в конце встречи форвард южан Александр Кокорин сравнял счет, также реализовав 11-метровый удар.

Кроме того, защитник «Динамо» Тони Шуньич был удален с поля на 73-й минуте, он получил вторую желтую карточку.

На матче работала бригада арбитров под руководством Игоря Панина.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.