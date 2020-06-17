Мусаев о судействе в матче с «Ростовом»: «Можно не заканчивать чемпионат, если так будет продолжаться»

Главный тренер подвел итоги матча 25-го тура РПЛ с (1:1).

Матч длился 111 минут, дончане сравняли счет на 101-й с пенальти, назначенного после консультации с видеоассистентами.

«Ожидалось, что в конце матча не хватит сил. Рассчитывали, что замены освежат игру.

К сожалению, в наши ворота поставили неоднозначный пенальти. Уже в который раз. И в прошлом году борьба за Лигу чемпионов решилась из-за грубейшей ошибки судьи. Если так будет продолжаться, то можно не заканчивать чемпионат.

Надо было нам забивать второй гол, у Шапи был отличный момент. Нельзя отдавать инициативу. Но я до сих пор не понимаю решения судьи», – сказал Мусаев в эфире YouTube-канала .