Мусаев о судействе в матче с «Ростовом»: «Можно не заканчивать чемпионат, если так будет продолжаться»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча 25-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).
Матч длился 111 минут, дончане сравняли счет на 101-й с пенальти, назначенного Виталием Мешковым после консультации с видеоассистентами.
«Ожидалось, что в конце матча не хватит сил. Рассчитывали, что замены освежат игру.
К сожалению, в наши ворота поставили неоднозначный пенальти. Уже в который раз. И в прошлом году борьба за Лигу чемпионов решилась из-за грубейшей ошибки судьи. Если так будет продолжаться, то можно не заканчивать чемпионат.
Надо было нам забивать второй гол, у Шапи был отличный момент. Нельзя отдавать инициативу. Но я до сих пор не понимаю решения судьи», – сказал Мусаев в эфире YouTube-канала РПЛ.