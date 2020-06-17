⚔️🔥«Краснодар» и «Ростов» (1:1) играли 111 минут. Попов забил с пенальти на 101-й после ВАР

В 25-м туре РПЛ «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1).
На Sports.ru можно было обсудить ход встречи в текстовом онлайне.
Команды с учетом добавленного времени к первому и второму таймам сыграли больше 111 минут. Арбитр Виталий Мешков добавил ко второму тайму шесть минут, однако после спорного эпизода в штрафной площади «Краснодара» он долго консультировался с видеоассистентами.
В итоге хавбек дончан Ивелин Попов сравнял счет с пенальти на 101-й минуте.
«Краснодар», набрав 45 очков, занимает третье место, имея матч в запасе. У «Ростова» 42 балла и четвертое место.
- Дата проведения
- 1 июля, 20.00, «Ростов-Арена»
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Ростов –
Песьяков, Чернов, Осипенко, Чистяков, Байрамян (Хаджикадунич, 62), Зайнутдинов (Ведерников, 87), Саплинов (Попов, 72), Глебов (Норманн, 71), Ионов, Мамаев, Шомуродов (Долгов, 62).
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Краснодар –
Сафонов, Мартынович, Петров, Рамирес, Панталеао, Вандерсон (Фернандеш, 75), Ольссон (Кабелла, 75), Газинский (Черников, 64), Уткин (Сулейманов, 57), Вильена, Берг.
- Предупреждения:
- Шомуродов (59), Саплинов (65), Мамаев (65), Зайнутдинов (68), Черников (79), Сафонов (89), Сулейманов (90), Фернандеш (90), Долгов (90).