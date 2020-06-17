⚔️🔥«Краснодар» и «Ростов» (1:1) играли 111 минут. Попов забил с пенальти на 101-й после ВАР

Теги Ростов премьер-лига Россия Sports.ru Ивелин Попов Краснодар Виталий Мешков Футбол

В 25-м туре РПЛ «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1).

На Sports.ru можно было обсудить ход встречи в текстовом онлайне.

Команды с учетом добавленного времени к первому и второму таймам сыграли больше 111 минут. Арбитр Виталий Мешков добавил ко второму тайму шесть минут, однако после спорного эпизода в штрафной площади «Краснодара» он долго консультировался с видеоассистентами.

В итоге хавбек дончан Ивелин Попов сравнял счет с пенальти на 101-й минуте.

«Краснодар», набрав 45 очков, занимает третье место, имея матч в запасе. У «Ростова» 42 балла и четвертое место.

Ростов – Краснодар 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
1 июля, 20.00, «Ростов-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 13 Берг, 1:1 – 90, пенальти Попов.
РостовПесьяков, Чернов, Осипенко, Чистяков, Байрамян (Хаджикадунич, 62), Зайнутдинов (Ведерников, 87), Саплинов (Попов, 72), Глебов (Норманн, 71), Ионов, Мамаев, Шомуродов (Долгов, 62).
КраснодарСафонов, Мартынович, Петров, Рамирес, Панталеао, Вандерсон (Фернандеш, 75), Ольссон (Кабелла, 75), Газинский (Черников, 64), Уткин (Сулейманов, 57), Вильена, Берг.
Предупреждения:
Шомуродов (59), Саплинов (65), Мамаев (65), Зайнутдинов (68), Черников (79), Сафонов (89), Сулейманов (90), Фернандеш (90), Долгов (90).

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