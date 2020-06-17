⚔️🔥«Краснодар» и «Ростов» (1:1) играли 111 минут. Попов забил с пенальти на 101-й после ВАР

В 25-м туре РПЛ «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1).

На Sports.ru можно было обсудить ход встречи в текстовом онлайне.

Команды с учетом добавленного времени к первому и второму таймам сыграли больше 111 минут. Арбитр Виталий Мешков добавил ко второму тайму шесть минут, однако после спорного эпизода в штрафной площади «Краснодара» он долго консультировался с видеоассистентами.

В итоге хавбек дончан Ивелин Попов сравнял счет с пенальти на 101-й минуте.

«Краснодар», набрав 45 очков, занимает третье место, имея матч в запасе. У «Ростова» 42 балла и четвертое место.

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