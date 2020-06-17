«Челси» второй раз в сезоне проиграл «Вест Хэму» – 2:3. Ярмоленко забил победный гол на 89-й минуте

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» одержал победу над «Челси» (3:2).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Челси» потерпел второе поражение в матчах с «Вест Хэмом» в этом сезоне: в первом круге «синие» проиграли дома со счетом 0:1. Кроме того, прервалась серия из 5 побед команды Фрэнка Лэмпарда во всех турнирах.
«Челси» с 54 очками остался на 4-м месте, а «Вест Хэм» набрал 30 баллов и поднялся на 16-ю строчку, обойдя «Уотфорд».
- Дата проведения
- 1 июля, 22.15, «Олимпийский стадион»
- Голы:
- 0:1 – 42, пенальти Виллиан, 1:1 – 45 Соучек, 2:1 – 51 Антонио, 2:2 – 72 Виллиан, 3:2 – 89 Ярмоленко.
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Вест Хэм –
Фабианьски, Диоп, Крессуэлл, Огбонна, Фредерикс, Соучек, Форнальс (Бальбуэна, 90), Антонио, Лансини (Уилшер, 68), Боуэн (Ярмоленко, 78), Райс.
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Челси –
Аррисабалага, Алонсо, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Ковачич (Маунт, 53), Канте, Пулишич, Баркли (Лофтус-Чик, 63), Виллиан, Абрахам (Жиру, 63).