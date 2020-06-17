«Челси» второй раз в сезоне проиграл «Вест Хэму» – 2:3. Ярмоленко забил победный гол на 89-й минуте

В матче 32-го тура чемпионата Англии одержал победу над (3:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Челси» потерпел второе поражение в матчах с «Вест Хэмом» в этом сезоне: в первом круге «синие» проиграли дома со счетом 0:1. Кроме того, прервалась серия из 5 побед команды Фрэнка Лэмпарда во всех турнирах.

«Челси» с 54 очками остался на 4-м месте, а «Вест Хэм» набрал 30 баллов и поднялся на 16-ю строчку, обойдя «Уотфорд».

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