«Челси» второй раз в сезоне проиграл «Вест Хэму» – 2:3. Ярмоленко забил победный гол на 89-й минуте

Теги Челси Вест Хэм премьер-лига Англия Sports.ru Футбол

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» одержал победу над «Челси» (3:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Челси» потерпел второе поражение в матчах с «Вест Хэмом» в этом сезоне: в первом круге «синие» проиграли дома со счетом 0:1. Кроме того, прервалась серия из 5 побед команды Фрэнка Лэмпарда во всех турнирах.

«Челси» с 54 очками остался на 4-м месте, а «Вест Хэм» набрал 30 баллов и поднялся на 16-ю строчку, обойдя «Уотфорд».

Вест Хэм – Челси 3:2 (1:1, 2:1)
Дата проведения
1 июля, 22.15, «Олимпийский стадион»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 42, пенальти Виллиан, 1:1 – 45 Соучек, 2:1 – 51 Антонио, 2:2 – 72 Виллиан, 3:2 – 89 Ярмоленко.
Вест ХэмФабианьски, Диоп, Крессуэлл, Огбонна, Фредерикс, Соучек, Форнальс (Бальбуэна, 90), Антонио, Лансини (Уилшер, 68), Боуэн (Ярмоленко, 78), Райс.
ЧелсиАррисабалага, Алонсо, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Ковачич (Маунт, 53), Канте, Пулишич, Баркли (Лофтус-Чик, 63), Виллиан, Абрахам (Жиру, 63).
Предупреждения:
Лансини (65), Райс (70), Виллиан (82).

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья