Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» в гостях у «Брайтона»

32-й тур Премьер-лиги открылся матчем между и (0:1).

в гостях у , примет , – .

встретится с , а уже ставший чемпионом сыграет с .

32-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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