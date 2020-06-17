Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» в гостях у «Брайтона»

32-й тур Премьер-лиги открылся матчем между «Астон Виллой» и «Вулверхэмптоном» (0:1).
«Манчестер Юнайтед» в гостях у «Брайтона», «Эвертон» примет «Лестер», «Арсенал» – «Норвич».
«Челси» встретится с «Вест Хэмом», а уже ставший чемпионом «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити».
32-й тур
- Дата проведения
- 30 июня, 22.15, «Фалмер»
- Голы:
- 0:1 – 16 Гринвуд, 0:2 – 29 Бруну Фернандеш, 0:3 – 50 Бруну Фернандеш.
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Брайтон –
Райан, Лэмпти (Троссард, 46), Даффи, Данк, Монтойя, Стивенс, Проппер (Мопе, 46), Мак Аллистер, Биссума, Берн, Коннолли.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Магуайр, Уан-Биссака, Шоу, Линделеф, Матич, Бруну Фернандеш, Погба, Марсьяль, Гринвуд, Рэшфорд.
- Предупреждение:
- Шоу (49).
- Дата проведения
- 1 июля, 20.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 1 июля, 20.00, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 1 июля, 20.00, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 1 июля, 22.15, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 2 июля, 20.00, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 2 июля, 22.15, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 28 июня, 18.30, «Викарэдж Роуд»
- Голы:
- 0:1 – 16 Ингз, 0:2 – 70 Ингз, 1:2 – 79, автогол Беднарек, 1:3 – 82 Уорд-Проуз.
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Уотфорд –
Фостер, Фемения (Пуссетто, 79), Кэткарт, Доусон, Мазина (Холебас, 74), Хьюз (Уэлбек, 73), Капу, Сарр, Дукуре, Перейра (Жоао Педро, 74), Дини.
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Саутгемптон –
Маккарти, Уокер-Питерс, Беднарек, Вестергор, Бертран, Смоллбоун (Армстронг, 65), Уорд-Проуз, Ромеу, Редмонд, Лонг (Адамс, 75), Ингз.
- Дата проведения
- 27 июня, 14.30, «Вилла Парк»
- Гол:
- 0:1 – 62 Дендонкер.
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Астон Вилла –
Нюланд, Конса (Аль-Мухаммади, 60), Хоз, Мингз, Таргетт (Тэйлор, 11), Дуглас Луис, Хурихэйн (Макгинн, 60), Накамба (Трезеге, 82), Грилиш, Саматта, Дэвис (Эль-Гази, 82).
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Вулверхэмптон –
Руй Патрисиу, Боли, Коуди, Саисс, Доэрти, Дендонкер, Рубен Невеш, Моутинью, Кастро, Хименес (Нету, 85), Диогу Жота (Траоре, 60).
- Предупреждения:
- Мингз (18), Рубен Невеш (90).
- Дата проведения
- 29 июня, 22.00, «Селхерст Парк»
- Гол:
- 0:1 – 62 Ми.
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Кристал Пэлас –
Гуаита, Уорд, Дэнн, Кэйхилл, ван Анхолт, Таунсенд (Майер, 77), Куяте (Маккарти, 46), Миливоевич, Макартур, Заа, Айю.
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Бернли –
Поуп, Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор, Браунхилл, Вествуд, Корк (Лонг, 70), Питерс, Макнил, Выдра.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.