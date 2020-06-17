Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» в гостях у «Брайтона»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Уотфорд Шеффилд Юнайтед Эвертон Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал результаты Тоттенхэм Вулверхэмптон Кристал Пэлас Норвич Сити Саутгемптон Лестер Бернли Брайтон Борнмут Футбол

32-й тур Премьер-лиги открылся матчем между «Астон Виллой» и «Вулверхэмптоном» (0:1).

«Манчестер Юнайтед» в гостях у «Брайтона», «Эвертон» примет «Лестер», «Арсенал»«Норвич».

«Челси» встретится с «Вест Хэмом», а уже ставший чемпионом «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии

32-й тур

Брайтон – Манчестер Юнайтед 0:3 (второй тайм)
Дата проведения
30 июня, 22.15, «Фалмер»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 16 Гринвуд, 0:2 – 29 Бруну Фернандеш, 0:3 – 50 Бруну Фернандеш.
БрайтонРайан, Лэмпти (Троссард, 46), Даффи, Данк, Монтойя, Стивенс, Проппер (Мопе, 46), Мак Аллистер, Биссума, Берн, Коннолли.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Магуайр, Уан-Биссака, Шоу, Линделеф, Матич, Бруну Фернандеш, Погба, Марсьяль, Гринвуд, Рэшфорд.
Предупреждение:
Шоу (49).

 

Эвертон – Лестер
Дата проведения
1 июля, 20.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал – Норвич
Дата проведения
1 июля, 20.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика

 

Борнмут – Ньюкасл
Дата проведения
1 июля, 20.00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Хэм – Челси
Дата проведения
1 июля, 22.15, «Олимпийский стадион»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм
Дата проведения
2 июля, 20.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Сити – Ливерпуль
Дата проведения
2 июля, 22.15, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Уотфорд – Саутгемптон 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
28 июня, 18.30, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 16 Ингз, 0:2 – 70 Ингз, 1:2 – 79, автогол Беднарек, 1:3 – 82 Уорд-Проуз.
УотфордФостер, Фемения (Пуссетто, 79), Кэткарт, Доусон, Мазина (Холебас, 74), Хьюз (Уэлбек, 73), Капу, Сарр, Дукуре, Перейра (Жоао Педро, 74), Дини.
СаутгемптонМаккарти, Уокер-Питерс, Беднарек, Вестергор, Бертран, Смоллбоун (Армстронг, 65), Уорд-Проуз, Ромеу, Редмонд, Лонг (Адамс, 75), Ингз.
Предупреждения:
Доусон (32), Дукуре (90), Кэткарт (90).

 

Астон Вилла – Вулверхэмптон 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
27 июня, 14.30, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 62 Дендонкер.
Астон ВиллаНюланд, Конса (Аль-Мухаммади, 60), Хоз, Мингз, Таргетт (Тэйлор, 11), Дуглас Луис, Хурихэйн (Макгинн, 60), Накамба (Трезеге, 82), Грилиш, Саматта, Дэвис (Эль-Гази, 82).
ВулверхэмптонРуй Патрисиу, Боли, Коуди, Саисс, Доэрти, Дендонкер, Рубен Невеш, Моутинью, Кастро, Хименес (Нету, 85), Диогу Жота (Траоре, 60).
Предупреждения:
Мингз (18), Рубен Невеш (90).

 

Кристал Пэлас – Бернли 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
29 июня, 22.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 62 Ми.
Кристал ПэласГуаита, Уорд, Дэнн, Кэйхилл, ван Анхолт, Таунсенд (Майер, 77), Куяте (Маккарти, 46), Миливоевич, Макартур, Заа, Айю.
БернлиПоуп, Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор, Браунхилл, Вествуд, Корк (Лонг, 70), Питерс, Макнил, Выдра.
Предупреждения:
Тарковски (58), Маккарти (61).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья