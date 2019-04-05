Игроки НХЛ выступят на Олимпиаде, если новое коллективное соглашение будет принято

Журналист Пьер ЛеБрюн сообщил, что НХЛ и Ассоциация игроков лиги обсуждают вопрос участия в Олимпийских играх.
Как отмечает ЛеБрюн, данный вопрос рассматривается в рамках переговоров об условиях продления коллективного соглашения.
«В предлагаемое коллективное соглашение включен пункт о возвращении НХЛ на Олимпийские игры», – написал ЛеБрюн.
В случае ратификации соглашения и успешных переговоров с МОК, игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2022 и 2026 годов.
Ранее появилась информация, что стороны близки к подписанию нового коллективного соглашения на шесть сезонов.
НХЛ обсуждает с МОК участие в Олимпиаде. А мы уже собрали составы топ-сборных