Игроки НХЛ выступят на Олимпиаде, если новое коллективное соглашение будет принято

Журналист Пьер ЛеБрюн сообщил, что и Ассоциация игроков лиги обсуждают вопрос участия в Олимпийских играх.

Как отмечает ЛеБрюн, данный вопрос рассматривается в рамках переговоров об условиях продления коллективного соглашения.

«В предлагаемое коллективное соглашение включен пункт о возвращении НХЛ на Олимпийские игры», – написал ЛеБрюн.

В случае ратификации соглашения и успешных переговоров с МОК, игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2022 и 2026 годов.

Ранее появилась информация, что стороны близки к подписанию нового коллективного соглашения на шесть сезонов.

НХЛ обсуждает с МОК участие в Олимпиаде. А мы уже собрали составы топ-сборных