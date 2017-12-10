Министерство спорта России направило письма в МОК и World Athletics по ситуации со штрафом ВФЛА

Теги допинг МОК ВФЛА World Athletics (IAAF) Себастьян Коу Томас Бах Олег Матыцин Министерство спорта России ТАСС деньги Легкая атлетика

Министерство спорта РФ направило в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) письма по поводу выплаты штрафа Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Об этом сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

До 1 июля ВФЛА должна была выплатить World Athletics 5 млн долларов в качестве штрафа за многочисленные нарушения антидопинговых правил. В случае невыплаты российские легкоатлеты могут лишиться возможности выступать под нейтральным флагом.

«Вопрос очень важный и для министерства, и для всей спортивной общественности, легкоатлетической общественности, мировой общественности. К сожалению, ВФЛА попала в очень сложное положение – нынешнее руководство несет на себе груз ответственности за предыдущие неверные шаги, сделанные руководством.

Положение осложнилось ситуацией с коронавирусом, экономическое положение ВФЛА значительно ухудшилось. Поэтому возникли сложности с выплатой штрафа, который был определен советом World Athletics.

На сегодняшний день штраф не выплачен, мы направили письмо от имени Минспорта РФ в адрес World Athletics Себастьяну Коу, в адрес МОК Томасу Баху с тем, чтобы ни в коей мере не пострадали наши спортсмены, чтобы никаким образом не связывали санкции, наложенные на федерацию, с санкциями на деятельность спортсменов – они и так уже фактически пострадали, так как имеют статус нейтральных.

Надеюсь, что как минимум этот голос будет услышан. Насколько мне известно, руководство ВФЛА также направило письмо с просьбой от отсрочке этого платежа, объясняя очень сложной экономической ситуацией во всем мире. Надеюсь, руководство World Athletics примет это во внимание, тем более что они сами находятся в очень сложном экономическом положении, как и все мировое сообщество.

Мне кажется, надо продемонстрировать солидарность и дать федерации развиваться. Потому что все, что делает ВФЛА сегодня – это борьба за чистый спорт, очень активная борьба с применением допинга, образовательные программы, возможность обеспечить тренировочный процесс, участие в соревнованиях», – отметил Матыцин.

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