Министерство спорта России направило письма в МОК и World Athletics по ситуации со штрафом ВФЛА

спорта РФ направило в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) письма по поводу выплаты штрафа Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Об этом сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

До 1 июля ВФЛА должна была выплатить World Athletics 5 млн долларов в качестве штрафа за многочисленные нарушения антидопинговых правил. В случае невыплаты российские легкоатлеты могут лишиться возможности выступать под нейтральным флагом.

«Вопрос очень важный и для министерства, и для всей спортивной общественности, легкоатлетической общественности, мировой общественности. К сожалению, ВФЛА попала в очень сложное положение – нынешнее руководство несет на себе груз ответственности за предыдущие неверные шаги, сделанные руководством.

Положение осложнилось ситуацией с коронавирусом, экономическое положение ВФЛА значительно ухудшилось. Поэтому возникли сложности с выплатой штрафа, который был определен советом World Athletics.

На сегодняшний день штраф не выплачен, мы направили письмо от имени Минспорта РФ в адрес World Athletics Себастьяну Коу, в адрес МОК Томасу Баху с тем, чтобы ни в коей мере не пострадали наши спортсмены, чтобы никаким образом не связывали санкции, наложенные на федерацию, с санкциями на деятельность спортсменов – они и так уже фактически пострадали, так как имеют статус нейтральных.

Надеюсь, что как минимум этот голос будет услышан. Насколько мне известно, руководство ВФЛА также направило письмо с просьбой от отсрочке этого платежа, объясняя очень сложной экономической ситуацией во всем мире. Надеюсь, руководство World Athletics примет это во внимание, тем более что они сами находятся в очень сложном экономическом положении, как и все мировое сообщество.

Мне кажется, надо продемонстрировать солидарность и дать федерации развиваться. Потому что все, что делает сегодня – это борьба за чистый спорт, очень активная борьба с применением допинга, образовательные программы, возможность обеспечить тренировочный процесс, участие в соревнованиях», – отметил Матыцин.

Даже после переворота в нашей атлетике беда: Шубенкова и Ласицкене лишат нейтрального флага, если Россия не заплатит $10 млн

ВФЛА не выплатит штраф в 5 млн долларов до 1 июля. Федерация обратится в World Athletics с просьбой об отсрочке на полгода