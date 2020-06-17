Черевченко покинул пост тренера тульского «Арсенала»

ушел в отставку с поста главного тренера тульского .

Изменения в тренерском штабе клуба произошли после домашнего матча 25-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:3).

Руководство «Арсенала» приняло решение принять отставку Черевченко.

Готовить команду к заключительным турам будут работавший в фарм-клубе «Арсенала», новомосковском «Химике-Арсенале», и тренер молодежки красно-желтых Николай Ковардаев.

Команда Черевченко проиграла пять матчей подряд в чемпионате России и идет девятой в таблице, набрав 28 очков.

Тренер работал с «Арсеналом» с ноября 2018 года. В сезоне-2018/2019 туляки заняли шестое место в чемпионате России, дошли до полуфинала Олимп Кубка России и вышли в Лигу Европы. Это лучшие результаты в истории клуба.

Сообщалось, что руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев обсудил с экс-тренером «Локомотива» Юрием Семиным назначение в клуб в следующем сезоне.