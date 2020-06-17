Черевченко покинул пост тренера тульского «Арсенала»

Игорь Черевченко ушел в отставку с поста главного тренера тульского «Арсенала».
Изменения в тренерском штабе клуба произошли после домашнего матча 25-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:3).
Руководство «Арсенала» приняло решение принять отставку Черевченко.
Готовить команду к заключительным турам РПЛ будут работавший в фарм-клубе «Арсенала», новомосковском «Химике-Арсенале», Сергей Подпалый и тренер молодежки красно-желтых Николай Ковардаев.
Команда Черевченко проиграла пять матчей подряд в чемпионате России и идет девятой в таблице, набрав 28 очков.
Тренер работал с «Арсеналом» с ноября 2018 года. В сезоне-2018/2019 туляки заняли шестое место в чемпионате России, дошли до полуфинала Олимп Кубка России и вышли в Лигу Европы. Это лучшие результаты в истории клуба.
Сообщалось, что руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев обсудил с экс-тренером «Локомотива» Юрием Семиным назначение в клуб в следующем сезоне.