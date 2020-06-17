«Бавария» объявила о переходе 18-летнего защитника «ПСЖ» Куасси

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция трансферы Ньянзу Куасси Футбол

Защитник «ПСЖ» Ньянзу Куасси продолжит карьеру в «Баварии».

Как сообщает пресс-служба клуба, стороны подписали контракт сроком до 30 июня 2024 года.

«Я очень счастлив получить возможность играть за «Баварию». Это великий клуб с большими традициями. Я очень надеюсь, что буду играть важную роль здесь. Буду упорно трудиться для этого», – сказал Куасси.

Напомним, что 18-летний защитник перешел в «Баварию» из «ПСЖ» на правах свободного агента.

В завершившемся сезоне Лиги 1 Куасси провел за «ПСЖ» 6 игр и забил 2 гола. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

 
 
 
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