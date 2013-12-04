ЦСКА официально расстался с Андреем Воронцевичем

Московский ЦСКА официально объявил об уходе из команды форварда (32 года, 207 см).

«Долгий и славный путь Андрея Воронцевича в ЦСКА подошел к концу.

В это сложно поверить, но с момента перехода тогда еще юного и многообещающего форварда из новосибирского «Локомотива» прошло 14 лет. За это время Андрей не только возмужал, но стал одним из самых узнаваемых российских баскетболистов, обладателем множества рекордов, командных и индивидуальных титулов.

Когда-то казалось, что достижение Сергея Панова, ставшего чемпионом страны 12 раз, останется вечным. Но Воронцевич – следом за Виктором Хряпой – превзошел его в прошлом сезоне. Казалось, что никто не дотянется до Андрея Лопатова, отыгравшего в рядах красно-синих 14 лет, – и вот!»- говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.

Воронцевич провел в составе ЦСКА 14 сезонов, став трехкратным чемпионом Евролиги, 13-кратным чемпионом России и MVP финала лиги ВТБ (2015).

Воронцевич занимает первое место в истории ЦСКА по количеству проведенных матчей (696), третье по количеству набранных очков (4169) и второе по подборам (2416).

Швед остается в «Химках» на 3 года – сейчас не время возвращаться в НБА. Наш баскетбол от этого только выиграет

Душко Вуйошевич – главный провал ЦСКА в XXI-м веке. Это был единственный раз, когда армейцы не попали в «Финал четырех»

«Площадку забросали файерами, игру остановили, и мы убежали праздновать… Было круто». Лучшие матчи Майка Джеймса