Сетьен про Гризманна: «Не буду извиняться перед ним. Нелегко найти место, Суарес и Месси всегда должны быть на поле»

Главный тренер «Барселоны» после матча 33-го тура против (2:2) высказался о малом количестве игрового времени, которое получает нападающий команды .

Последний полный матч за «Барселону» Гризманн провел 16 июня, когда каталонский клуб играл против «Леганеса» (2:0). Затем он сыграл 14 минут в матче с «Севильей» (0:0), 65 минут в матче с «Атлетиком» (1:0) и 10 минут в игре против «Сельты» (2:2). Во вчерашнем матче против «Атлетико» Гризманн вышел на поле на 90-й минуте игры.

«Я поговорю с Гризманном. Не буду извиняться перед ним, но я понимаю, что он может чувствовать себя плохо. Мне тоже жаль его, потому что он отличный профессионал и прекрасный человек.

Рики Пуч хорошо работал, Суареса всегда нужно держать на поле, Лео – тоже. Нелегко найти место Гризманну, не дестабилизируя команду», – сказал Сетьен.

Как отмечает Mundo Deportivo, разговор между Сетьеном и Гризманном должен состояться сегодня утром во время тренировки команды. Они будут общаться наедине.

В этом сезоне Гризманн провел за «Барселону» 32 матча в Ла Лиге, забил 8 мячей и сделал 5 ассистов.

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