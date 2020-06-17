«Рубин» согласен перенести матч с «Оренбургом» на 19 июля («Бизнес Online»)

Матч 26-го тура между и «Оренбургом» может быть перенесен.

Как сообщает «Бизнес Online», казанский клуб согласен провести матч против в резервную дату – 19 июля. При этом «Рубин» находится в сложной ситуации: от зоны вылета команду отделяют три балла.

Однако в «Рубине» не рассматривают вариант с проведением матча против молодежной команды «Оренбурга», чтобы не портить имидж клуба.

Отметим, что матчи «Оренбурга» против «Краснодара» и «Урала» не могли быть перенесены, поскольку на 19 июля у краснодарской команды назначен перенесенный матч 23-го тура РПЛ против «Динамо», а «Урал» сыграет в Кубке России.

Матч между «Оренбургом» и «Рубином» запланирован на 5 июля.