«Рубин» согласен перенести матч с «Оренбургом» на 19 июля («Бизнес Online»)

Матч 26-го тура РПЛ между «Рубином» и «Оренбургом» может быть перенесен.
Как сообщает «Бизнес Online», казанский клуб согласен провести матч против «Оренбурга» в резервную дату – 19 июля. При этом «Рубин» находится в сложной ситуации: от зоны вылета команду отделяют три балла.
Однако в «Рубине» не рассматривают вариант с проведением матча против молодежной команды «Оренбурга», чтобы не портить имидж клуба.
Отметим, что матчи «Оренбурга» против «Краснодара» и «Урала» не могли быть перенесены, поскольку на 19 июля у краснодарской команды назначен перенесенный матч 23-го тура РПЛ против «Динамо», а «Урал» сыграет в Кубке России.
Матч между «Оренбургом» и «Рубином» запланирован на 5 июля.