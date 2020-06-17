Отец Гризманна – Сетьену: «Чтобы говорить, у вас должны быть ключи от грузовика. А вы просто пассажир»

Ален Гризманн, отец нападающего «Барселоны» , резко высказался в адрес главного тренера каталонского клуба .

Сетьен дал комментарий по поводу малого количества игрового времени, которое получает Гризманн в последнее время, и заявил: «Не буду извиняться перед ним, но я понимаю, что он может чувствовать себя плохо. <...> Суареса всегда нужно держать на поле, Лео – тоже. Нелегко найти место Гризманну, не дестабилизируя команду».

«Чтобы говорить, у вас должны быть ключи от грузовика. А вы просто пассажир», – заявил отец Гризманна.

Последний полный матч за «Барселону» Гризманн провел 16 июня, когда каталонский клуб играл против «Леганеса» (2:0). Затем он сыграл 14 минут в матче с «Севильей» (0:0), 65 минут в матче с «Атлетиком» (1:0) и 10 минут в игре против «Сельты» (2:2). Во вчерашнем матче против «Атлетико» (2:2) француз вышел на поле на 90-й минуте.

В этом сезоне Гризманн провел за «Барселону» 32 матча в , забил 8 мячей и сделал 5 ассистов.

Брат Гризманна: «Две минуты... Хочется плакать»

У Гризманна уникальный отец. Он прокачал карьеру сына и при этом до пенсии работал уборщиком