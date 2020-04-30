Брагин возглавил сборную России и СКА, миллиард Роналду, «Почта России» и ЦСКА и другие новости утра

1. Валерий Брагин возглавил сборную России и стал главным тренером СКА, сменив на обоих постах Алексея Кудашова. Игорь Ларионов возглавил молодежную сборную России. Контракты обоих тренеров с ФХР заключены до 2022 года.

2. Роналду первым из футболистов заработал 1 млрд долларов. Из спортсменов до него это удавалось лишь гольфисту Тайгеру Вудсу и боксеру Флойду Мейвезеру.

3. «Почта России» за 7 млрд рублей арендовала офис на стадионе ЦСКА на 5 лет. Структуры «Газпрома» обеспечили РФС 10,5% выручки в 2019 году, общий доход – 2,63 млрд рублей.

4. Итоги общего собрания клубов РПЛ: трансферное окно с 26 июля, гостевых фанатов не будет, пресс-конференции – по видеосвязи. Клубам РПЛ могут засчитывать техническое поражение при большом числе заболевших коронавирусом после рестарта. Молодежное первенство России завершено досрочно, «Динамо» – чемпион.

5. Вагнер Лав может вернуться в Россию. 35-летний бразилец расторг контракт с «Коринтианс». Решение о его возвращении в ЦСКА примет Евгений Гинер. Игрок расскажет все в понедельник.

6. Трансферы. Николич хочет подписать в «Локомотив» форварда «Монако» Йоветича, а переговоры с «Лацио» по Баделю уже в завершающей стадии. Еще москвичам интересен вратарь «Краснодара» Адамов, но «быки» его не отпускают, а отступные – 20 млн евро. «Зенит» планирует продлить контракт с Жирковым.

Клопп лично сообщил Вернеру о срыве трансфера в «Ливерпуль». Тимо едет в «Челси» за 60 млн евро, лондонцы еще работают над трансфером Чилуэлла. «Реалу» не продали Хавертца за 80 млн евро. «Барса» предлагает 80 млн евро и Фирпо «Интеру» за Лаутаро. «МЮ» интересуется хавбеком «Бенфики» Флорентину. Тонали хочет перейти в «Интер».

7. Муж Серены Уильямс соучредитель Reddit Алексис Оганян попросил, чтобы его место в совете директоров занял темнокожий кандидат. Американка написала супругу: «Горжусь твоей самоотверженностью».

8. Майкл Джордан и Jordan Brand пожертвуют 100 млн долларов за 10 лет на борьбу с расовой дискриминацией.

9. «Барселона» может начать переговоры с Месси о новом контракте на следующей неделе.

10. ЦСКА выменял права на Сергеева (контракт на год) у «Салавата» на Мясищева и Черного. Платежка «Ак Барса» – 865 млн рублей, зарплата Фисенко – 32 млн. «Магнитка» на 30% сократила зарплату Воробьеву и подпишет тренера специально для Плотникова. Максим Третьяк перешел в «Сочи».

11. Флойд Мэйвезер выписал чек на 88,5 тысячи долларов для похорон Джорджа Флойда. Президент UFC Дэйна Уайт готов отправить своих бойцов на борьбу с массовыми беспорядками в США.

12. Фанаты «Спартака» навестили команду на базе: «Подымили, пошизили, зарядили игроков на победы».

13. 📅АПЛ представила календарь до 2 июля. «Ман Сити» и «Ливерпуль» сыграют в этот день.

14. Санчо и Аканджи оштрафовали. К игрокам «Боруссии» приходил барбер и стриг их без масок. Это нарушение медрегламента. Санчо написал «Это просто смешно», а затем удалил твит.

15. «Тамбов» может переехать в Нижний Новгород, «Нижний Новгород» – в Тамбов. Что?

16. Жена хавбека «Гэлакси» Катаи призвала убивать протестующих в США, клуб расстался с игроком.

17. В биатлоне все еще неспокойно. Драчев разослал в региональные федерации письма с призывом бойкотировать отчетно-выборную конференцию СБР. Привалов возглавит комиссию по выборам президента СБР на конференции 11 июля. В нее войдут Маматов, Елизаров и другие ветераны биатлона.

18. Экс-тренер сборной России по плаванию Андрей Воронцов заявил, что Родченков и Камаев перед ОИ-2012 предлагали «взять под опеку РУСАДА» лучших пловцов.

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Фетисов о словах Навального про «предателей и холуев» за ролик в поддержку поправок в Конституцию: «Не знаю, кто это. Подавать в суд – не дай бог»

Гендиректор «Зенита» о показе матчей РПЛ: «Есть вероятность футбола в открытом доступе. 300 рублей – существенная сумма»

Кроос об игроках-геях: «Не могу гарантировать футболисту, совершившему каминг-аут, что фанаты не будут его оскорблять»

Панарин о счастье всех жителей России: «Некоторые считают, что это достижимо при нынешней системе, а я – нет»

Капитан «Торонто» Брэдли о ситуации в США: «Трамп не может быть президентом. Это полный ноль, пустое место»

Назаров – Панарину: «Без государства не было бы родины. Горжусь, что живу в одно время с нашими лидерами»

Роман Ротенберг: «Задача сборной России – выиграть 10-е олимпийское золото и обойти канадцев»

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