Ведущая «Матч ТВ» Тартакова – главе «Союза женщин России»: «Если я старородка, вы – идиотка»

Телеведущая «Матч ТВ» подвергла критике бывшего члена Совета Федерации от Брянской области, главу «Союза женщин России» Екатерину Лахову за ее высказывания.

Лахова в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявила, что девушки, рожающие после 30, считаются «старородками», а оптимальное время рожать – в возрасте 22-25 лет.

Лахова также отметила, что женщины сейчас на первое место ставят образование, на второе – карьеру, и только потом думают о семье. По ее словам, это неправильный подход.

«Госпожа Лахова, а не пойти ли вам в 🍑? Отправляю вас туда от лица всех «старородок».

Мне 30 лет. У нас с мужем пока нет детей. И таких молодых женщин, как я, – огромное количество.

Мы получаем образование, строим карьеру, путешествуем, знаем языки, читаем, смотрим хорошие фильмы, учимся вкусно готовить, разбираемся в вине, умеем дружить и любить.

И главное, госпожа Лахова, мы не продаем свою совесть. Если я старородка, то вы, уж простите, идиотка.

Я еще раз подчеркну, вот эта дама является председателем «Союза женщин России». Прочитав все это, беспокойство вызывают уж точно не геи, а, извините, Екатерина Лахова», – написала Тартакова в сторис инстаграма.

«Меня зовут Соня. Мне 30. И я, оказывается, старородка. Так считает экс-сенатор Екатерина Лахова.

Уважаемая госпожа Лахова, такие люди, как вы, уже давно потеряли совесть, разум и моральное право что-либо советовать», – добавила ведущая в твиттере.

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