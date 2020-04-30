«Краснодар» может сменить тренера, игроков Бундеслиги не накажут, в «Барсе» против повторного снижения зарплаты, Ахметов выбыл до конца сезона и другие новости утра

1. «Краснодар» может возглавить тренер «Сокола» Игорь Захаряк. Он сменит Сергея Матвеева, сообщает «Матч ТВ».

2. Немецкий футбольный союз не накажет игроков за жесты, связанные с гибелью Джорджа Флойда в США. Глава DFB Фритц Келлер заявил, что организация выступает против расизма, а жесты футболистов вызывают уважение.

3. Игроки «Барселоны» отказались от повторного снижения зарплаты.

4. Доменико Тедеско с четверга начнет проводить тренировки «Спартака». Он отбыл карантин.

5. Трансферные новости. ЦСКА предложил 1 млн евро за форварда «Бешикташа» Ларина, но получил отказ. «Реал» попробует приобрести Джейдона Санчо летом 2021 года. Пеп Гвардиола звонил хавбеку «Милана» Беннасеру, отступные игрока – 50 млн евро. «Ливерпуль» делал запрос об аренде Дембеле, француз намерен остаться в «Барселоне». «Ман Сити» интересуется Серджи Роберто. «Барса» согласится только на продажу, на обмен – нет.

6. Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов выбыл до конца сезона. Ему сделали операцию на левом плечевом суставе.

7. ЦСКА готов вернуть Кирилла Капризова и Илью Сорокина только на полноценный сезон. «Авангард» интересуется форвардом «Коламбуса» Стенлундом.

8. Капитан «Реала» Серхио Рамос отказался от участия в видеоконференции с членами правительства Испании. Он недоволен их политикой во время пандемии.

9. Сайт донецкого «Спартака» перестал работать. Ранее сообщалось, что команда из ДНР примет участие в Высшей лиге России по мини-футболу.

10. Комиссионер НБА Адам Сильвер в четверг представит Совету управляющих лиги план по возобновлению сезона с участием 22 команд. Клубы тем временем ищут альтернативы для замены преимущества домашней площадки. Есть интересные варианты: один игрок, которому будет разрешено совершить семь фолов вместо шести, дополнительный тренерский челлендж или выбор отеля для размещения.

11. АПЛ провела 1 197 тестов 1-2 июня. Выявлен один заболевший коронавирусом – в «Тоттенхэме».

12. Лионель Месси не тренировался в общей группе «Барселоны», но пишут, что травмы у него нет.

13. Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф дипломатично ответил на вопрос о возможном приходе Себастьяна Феттеля. При этом Вольфф отметил, что приоритет команды – работа с нынешними пилотами.

14. Криштиану Роналду на 4 часа раньше прибыл на базу «Ювентуса», чтобы потренироваться индивидуально.

15. «Локомотив» купил пушку для ударов по воротам. Тренер вратарей московской команды Заур Хапов говорил, что она стоит 25 000 евро.

16. Российский гроссмейстер Даниил Дубов выиграл турнир Lindores Abbey. В финале он победил пятикратного чемпиона США Накамуру.

Цитаты дня.

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Кевин-Принс Боатенг: «Хочу, чтобы был день, когда ни один черный игрок не идет на работу. Может, в день рождения Джорджа Флойда»