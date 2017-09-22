Серена – мужу, попросившему заменить себя темнокожим в совете директоров Reddit: «Горжусь твоей самоотверженностью»

Муж 23-кратной чемпионки «Больших шлемов» Серены Уильямс соучредитель Reddit Алексис Оганян в твиттере объявил, что покидает совет директоров, и попросил, чтобы его место занял темнокожий кандидат.

Также Оганян пообещал перечислить будущие доходы с акций компании на борьбу с расовой нетерпимостью.

«Я делаю это для себя, моей семьи и моей страны. Как отец, которому нужно будет ответить темнокожей дочери на вопрос о том, что сделал я», – написал Оганян.

Серена ответила: «Горжусь твоей самоотверженностью не только ради меня, но и нас всех. Уверена, что и Олимпия тоже будет гордиться».

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