Переговоры «Локомотива» и «Лацио» по Баделю находятся в завершающей стадии

«Локомотив» продолжает работу над трансфером хавбека «Лацио» Милана Баделя.
Игрок близок к переходу в московский клуб. Переговоры между «Локомотивом» и спортивным директором «Лацио» Игли Таре находятся в завершающей стадии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Если стороны договорятся, Бадель доиграет сезон в аренде в «Фиорентине», а затем отправится в Россию.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» может заплатить за Баделя 3,5 миллиона евро.
31-летний хорват в нынешнем сезоне Серии А провел 19 матчей за «Фиорентину». Его статистику можно изучить здесь.