Переговоры «Локомотива» и «Лацио» по Баделю находятся в завершающей стадии

продолжает работу над трансфером хавбека .

Игрок близок к переходу в московский клуб. Переговоры между «Локомотивом» и спортивным директором «Лацио» находятся в завершающей стадии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Если стороны договорятся, Бадель доиграет сезон в аренде в «Фиорентине», а затем отправится в Россию.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» может заплатить за Баделя 3,5 миллиона евро.

31-летний хорват в нынешнем сезоне Серии А провел 19 матчей за «Фиорентину». Его статистику можно изучить здесь.