Переговоры «Локомотива» и «Лацио» по Баделю находятся в завершающей стадии

Теги Локомотив Лацио Фиорентина Игли Таре премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Милан Бадель Футбол

«Локомотив» продолжает работу над трансфером хавбека «Лацио» Милана Баделя.

Игрок близок к переходу в московский клуб. Переговоры между «Локомотивом» и спортивным директором «Лацио» Игли Таре находятся в завершающей стадии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Если стороны договорятся, Бадель доиграет сезон в аренде в «Фиорентине», а затем отправится в Россию. 

Ранее сообщалось, что «Локомотив» может заплатить за Баделя 3,5 миллиона евро.

31-летний хорват в нынешнем сезоне Серии А провел 19 матчей за «Фиорентину». Его статистику можно изучить здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья