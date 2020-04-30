Жена хавбека «Гэлакси» Катаи призвала убивать протестующих. Клуб расстался с игроком

Полузащитник Александар Катаи покинул «Лос-Анджелес Гэлакси» на фоне скандала.

Клуб из Лос-Анджелеса сегодня одним предложением объявил об уходе 29-летнего серба, отметив, что решение принято по взаимному согласию.

История началась в начале недели, когда жена игрока Теа Катаи выложила серию сторис в инстаграме. В первом посте женщина опубликовала фото протестующих, сопроводив его текстом на сербском с призывом «убивать дерьмо».

В другой сторис Теа назвала протестующих «отвратительным скотом». Также женщина опубликовала фото темнокожей девушки, которая бежала из магазина с коробкой для обуви Nike, и сопроводила снимок надписью «Black Nikes Matter», насмехаясь над движением Black Lives Matter («Жизнь черных имеет значение»).

«Лос-Анджелес Гэлакси» осудил публикации женщины в среду, назвав их «расистскими и жестокими».

«Лос-Анджелес Гэлакси» решительно выступает против расизма любого рода, в том числе против насилия, направленного на ослабление усилий тех, кто стремится к расовому равенству.

поддерживает цветные сообщества, и особенно сообщество чернокожих, в акциях протеста и борьбе с системным расизмом, социальным неравенством, фанатизмом и насилием», – говорилось в заявлении клуба.

Футболист также признал, что посты жены неприемлемы, и он не разделяет подобных взглядов, но берет всю ответственность на себя. «Расизм, особенно в отношении черного сообщества, распространен не только в США, но и во всем мире.

Я осуждаю превосходство белых, расизм и насилие по отношению к цветным людям. Жизнь черных имеет значение», – написал футболист в соцсетях.

В четверг Катаи встретился с «Гэлакси», после чего стороны решили расстаться. Он выступал за клуб с декабря, куда перешел как свободный агент, до этого он два сезона играл за «Чикаго Файр».

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