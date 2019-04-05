Брагин сменил Кудашова на посту главного тренера СКА

отправил в отставку главного тренера .

Команду возглавил Валерий Брагин, который ранее занимал пост старшего тренера.

64-летний специалист вошел в тренерский штаб петербургского клуба в январе.

Ранее он был назначен на пост главного тренера сборной России.

Кудашов возглавил СКА в июле 2019 года. В минувшем сезоне команда заняла второе место в Западной конференции и победила «Витязь» (4-0 в серии) в первом раунде плей-офф.

Тренерский штаб клуба также покинули тренер по индивидуальной подготовке вратарей Марко Торениус и тренер по ИФП Денис Коротышев.

В штаб СКА на новый сезон вошли: (глава штаба, вице-президент), (генеральный директор), Валерий Брагин (главный тренер), Андрей Козырев (старший тренер), Александр Бойков (тренер), (тренер вратарей), Петер Хирш (тренер по индивидуальной подготовке вратарей), Юрий Жданов (главный тренер по ОФП), Александр Трошин (тренер по ОФП), Артем Нехороших (тренер по ИФП), Ларс Юханссон (тренер-методист) и Дэниэл Бохнер (тренер по развитию игроков).