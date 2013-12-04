Майкл Джордан и Jordan Brand пожертвуют 100 млн долларов за 10 лет на борьбу с расовой дискриминацией

Легенда НБА Майкл Джордан и компания Jordan Brand пожертвуют 100 млн долларов в течение 10 лет на борьбу с расовой дискриминацией.

«Жизни чернокожих имеют значение. И это не сомнительное утверждение.

До тех пор, пока укоренившийся расизм, который разрушает различные социальные институты нашей страны, не будет полностью ликвидирован, мы будем и впредь стремиться защищать и улучшать жизнь чернокожих людей», – говорится в заявлении.

В США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда начались массовые протесты против жесткого обращения полиции с требованием расовой справедливости.

Комментатор написал, что «жизнь каждого имеет значение». Игроки НБА обвинили его в расизме, а «Сакраменто» и радиокомпания уволили

Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда

Спортсмены возглавили протесты в Америке. Почему?