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    Майкл Джордан и Jordan Brand пожертвуют 100 млн долларов за 10 лет на борьбу с расовой дискриминацией

    Теги Майкл Джордан НБА стиль деньги красава Jordan дискриминация Баскетбол

    Легенда НБА Майкл Джордан и компания Jordan Brand пожертвуют 100 млн долларов в течение 10 лет на борьбу с расовой дискриминацией.

    «Жизни чернокожих имеют значение. И это не сомнительное утверждение.

    До тех пор, пока укоренившийся расизм, который разрушает различные социальные институты нашей страны, не будет полностью ликвидирован, мы будем и впредь стремиться защищать и улучшать жизнь чернокожих людей», – говорится в заявлении.

    В США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда начались массовые протесты против жесткого обращения полиции с требованием расовой справедливости.

    Комментатор написал, что «жизнь каждого имеет значение». Игроки НБА обвинили его в расизме, а «Сакраменто» и радиокомпания уволили

    Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда

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