ЦСКА выменял права на Сергеева у «Салавата» на Мясищева и Черного

ЦСКА и «Салават Юлаев» совершили обмен.

Состав уфимской команды пополнили защитник Игорь Мясищев и форвард Александр Черный.

Взамен московский клуб получил права на защитника Артема Сергеева.

27-летний Сергеев в минувшем сезоне провел 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (2+7) очков. В плей-офф принял участие в шести матчах.

23-летний Мясищев играл в ВХЛ за «Звезду». Он провел 53 матча в регулярном чемпионате и набрал 28 (5+23) очков, также отметился 6 передачами в 9 играх плей-офф.

19-летний Черный провел сезон-2019/20 в составе «Красной Армии». В 51 матче он набрал 17 (10+7) очков.