Общее собрание РПЛ: трансферное окно с 26 июля, гостевых фанатов не будет, пресс-конференции – по видеосвязи

РПЛ огласила итоги общего собрания клубов лиги.

«Клубы рассмотрели и приняли за основу регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей: порядок тестирования игроков и персонала команд, правила допуска сотрудников клубов и арен, болельщиков, вещателей и СМИ на стадионы.

Зрители смогут посетить матчи при разрешении региональных властей. Болельщики гостевых клубов не смогут присутствовать на играх.

Журналисты, как и зрители, получат доступ на матчи РПЛ. Представители СМИ должны будут находиться в пресс-ложе, соблюдать социальную дистанцию и использовать средства защиты (маски, перчатки).

Также был принят формат послематчевых пресс-конференций: они будут проходить с помощью видеосвязи, которую технически организуют принимающие клубы.

Кроме того, клубы были проинформированы о сроках летнего трансферного окна: оно откроется 26 июля и закроется 19 сентября», – говорится в сообщении РПЛ.

Чемпионат России будет возобновлен 19 июня.