Брагин возглавил сборную России

назначен главным тренером , информирует официальный сайт ФХР.

В тренерский штаб национальной команды вошли , Александр Бойков, , Андрей Козырев, Александр Трошин, Юрий Жданов и Ларс Юханссон.

Брагин сменил на посту главного тренера Алексея Кудашова, который был назначен на эту должность в 2019 году. Ранее сообщалось, что Брагин может также возглавить .

63-летний специалист работал в молодежной сборной России с 2014 года. С тех пор россияне выиграли три серебра и две бронзы.

До этого он тренировал молодежку с 2010 по 2012 год. В 2011 году при Брагине национальная команда выиграла золотые медали.

Брагин – лучший воспитатель в мире, но мы не знаем, какой он тренер. В молодежке – конец эпохи