Брагин возглавил сборную России

Валерий Брагин назначен главным тренером сборной России, информирует официальный сайт ФХР.
В тренерский штаб национальной команды вошли Алексей Жамнов, Александр Бойков, Рашит Давыдов, Андрей Козырев, Александр Трошин, Юрий Жданов и Ларс Юханссон.
Брагин сменил на посту главного тренера Алексея Кудашова, который был назначен на эту должность в 2019 году. Ранее сообщалось, что Брагин может также возглавить СКА.
63-летний специалист работал в молодежной сборной России с 2014 года. С тех пор россияне выиграли три серебра и две бронзы.
До этого он тренировал молодежку с 2010 по 2012 год. В 2011 году при Брагине национальная команда выиграла золотые медали.
Брагин – лучший воспитатель в мире, но мы не знаем, какой он тренер. В молодежке – конец эпохи