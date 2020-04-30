📅АПЛ представила календарь до 2 июля. «Ман Сити» и «Ливерпуль» сыграют в этот день

АПЛ опубликовала расписание 28-го, 30-го, 31-го и 32-го туров после возобновления сезона.
Все матчи пройдут без зрителей.
Ниже представлено полное расписание перенесенных матчей АПЛ 28-го тура и всего 30-го тура. Также выборочно указаны матчи 31-го и 32-го тура.
28-й тур
17 июня, среда
«Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед» 20:00
«Манчестер Сити» – «Арсенал» 22:15
30-й тур
19 июня, пятница
«Норвич» – «Саутгемптон» 20:00
«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» 22:15
20 июня, суббота
«Уотфорд» – «Лестер» 14:30
«Брайтон» – «Арсенал» 17:00
«Вест Хэм» – «Вулверхэмптон» 19:30
«Борнмут» – «Кристал Пэлас» 21:45
21 июня, воскресенье
«Ньюкасл» – «Шеффилд Юнайтед» 16:00
«Астон Вилла» – «Челси» 18:15
«Эвертон» – «Ливерпуль» 21:00
22 июня, понедельник
«Манчестер Сити» – «Бернли» 22:00
31-й тур
23 июня, вторник
«Тоттенхэм» – «Вест Хэм» 22:15
24 июня, среда
«Манчестер Юнайтед» – «Шеффилд Юнайтед» 20:00
«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» 22:15
25 июня, четверг
«Саутгемптон» – «Арсенал» 20:00
«Челси» – «Манчестер Сити» 22:15
32-й тур
30 июня, вторник
«Брайтон» – «Манчестер Юнайтед» 22:15
1 июля, среда
«Арсенал» – «Норвич» 20:00
«Эвертон» – «Лестер» 20:00
«Вест Хэм» – «Челси» 22:15
2 июля, четверг
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» 22:15
Все указанное время – московское.
Полностью расписание до 2 июля можно изучить здесь.
АПЛ возвращается 17 июня! Это компромисс: лига хотела вернуться раньше, клубы – еще позже