РПЛ вернется 19 июня, «Ф-1» стартует 5 июля, ЦСКА интересен канадский форвард, Карпов и Каблуков в «Магнитке», НБА на MEGOGO и другие новости утра

1. РПЛ возобновится 19 июня, объявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Лига опубликовала календарь чемпионата и Кубка России. «Зенит» сыграет с ЦСКА 20 июня, матч ЦСКА против «Спартака» пройдет 30 июня, «Ростов» встретится с «Зенитом» 22 июля в 30-м туре. Фанаты смогут попасть на матчи только в масках и перчатках.

2. 🏎 Сезон «Формулы-1» стартует 5 июля. Опубликован календарь первых восьми этапов сезона.

3. «Магнитка» подписала контракты с форвардами Максимом Карповым и Ильей Каблуковым и может обменять Каблукова и Береглазова в «Авангард» на Бека. «Сибирь» заключила контракт с канадским форвардом Эриком О’Деллом на 2 года. Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев продолжит карьеру в НХЛ: он перейдет в «Айлендерс», сообщает журналист Игорь Жуков.

4. Юрий Семин может возглавить тульский «Арсенал» в следующем сезоне, пишет «Спорт-Экспресс». Сам Палыч на вопрос о продолжении тренерской карьеры отшутился.

5. ЦСКА сделал предложение о трансфере форварда сборной Канады Кайла Ларина и готов платить игроку 1,7 млн евро в год. Эдер останется в «Локомотиве», если сыграет в 7 из 8 оставшихся матчей РПЛ. Такая опция есть в его контракте.

6. Медиасервис MEGOGO получил права на трансляции всех игр и контента НБА в России.

7. «Зенит» опроверг информацию о выплате 347,2 млн руководству клуба.

8. Гол Романа Павлюченко Чехии на ЧЕ-2012 признан лучшим в матчах сборной России на Евро.

9. Олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов и Аделина Сотникова снялись в ролике в поддержку поправок в Конституцию РФ.

10. Спортивный арбитражный суд рассмотрит спор РУСАДА и WADA со 2 по 5 ноября.

11. Центровой сборной Сербии Никола Милутинов подписал контракт с ЦСКА.

12. Пять игроков и два тренера «Барселоны» переболели коронавирусом. Симптомов у них не было.

13. Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть в формате финала 8 в Лиссабоне. Все стадии с 1/4 финала – в один матч.

14. Правление Союза биатлонистов России выпустило заявление с критикой президента организации Владимира Драчева. Потом оно было удалено (но у нас есть все скрины!), а его появление назвали «следствием технической ошибки» .

15. Самый ценный игрок НБА-1969 Уэс Ансельд умер в возрасте 74 лет.

16. Фигуристы группы Плющенко сдали отрицательные тесты на коронавирус. Они смогут приступить к тренировкам на базе «Юг-Спорт» через неделю.

17. Спортсмены продолжают выражать свою позицию в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Игроки «Челси» встали на одно колено в память о нем, Эшли Янг 16 раз написал «Жизнь черных имеет значение», «Арсенал» выступил с заявлением, высказался президент ФИФА Джанни Инфантино.

Цитаты дня.

Боец UFC Агапова: «У меня был план, как бомжевать в США. Я была готова убивать голубей и жарить их на костре»

Майоров про слова Навального о Фетисове: «Человек поддерживает поправки, которые будут способствовать справедливости. Где позор?»

Борец и депутат Жан Беленюк: «По уровню расизма Украина легко даст прикурить США»

Марко Николич: «Понимаю, что прихожу после легенды. Будет тяжело заслужить уважение болельщиков «Локомотива»

«Люди кричали, избивали друг друга. Такого насилия здесь никогда не было». Фигурист Красножон о протестах в США

Александр Емельяненко: «Хочу, чтобы в России президентом был Путин. Нет подходящей кандидатуры на его место»

Александр Жулин: «Ставить программы онлайн сродни резиновым женщинам и безалкогольному пиву»

Депутат Свищев: «Фетисов и Сотникова сделали для страны больше, чем Навальный. Пусть закроет рот и молчит»

Чемпион UFC Адесанья: «Белые люди боятся меня, потому что я черный»