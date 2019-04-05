Ларионов возглавил молодежную сборную России

Теги ФХР молодежная сборная России Николай Хабибулин Игорь Ларионов Владимир Попов Владимир Филатов Сергей Голубович Хоккей

Игорь Ларионов назначен главным тренером молодежной сборной России.

На этом посту он сменил Валерия Брагина, который возглавил национальную сборную страны.

В тренерский штаб молодежной команды вошли Сергей Голубович, Владимир Филатов, Николай Хабибулин, Филипп Арзамазов и Владимир Попов.

На МЧМ-2020 59-летний Ларионов был помощником Брагина. На турнире сборная России заняла второе место, проиграв в финале команде Канады.

Брагин работал в молодежной сборной России с 2014 года. С тех пор россияне выиграли три серебра и две бронзы на чемпионатах мира. В 2011 году при Брагине национальная команда выиграла золотые медали МЧМ.

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Ларионов собирался работать тренером еще в 2009-м. Говорил, что его звали в Уфу и Сан-Хосе, но начал только в молодежке

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