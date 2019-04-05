Ларионов возглавил молодежную сборную России

назначен главным тренером .

На этом посту он сменил , который возглавил национальную сборную страны.

В тренерский штаб молодежной команды вошли Сергей Голубович, Владимир Филатов, Николай Хабибулин, Филипп Арзамазов и Владимир Попов.

На МЧМ-2020 59-летний Ларионов был помощником Брагина. На турнире сборная России заняла второе место, проиграв в финале команде Канады.

Брагин работал в молодежной сборной России с 2014 года. С тех пор россияне выиграли три серебра и две бронзы на чемпионатах мира. В 2011 году при Брагине национальная команда выиграла золотые медали МЧМ.

Ларионов до молодежки: делал вино, работал агентом, критиковал наш хоккей

Ларионов собирался работать тренером еще в 2009-м. Говорил, что его звали в Уфу и Сан-Хосе, но начал только в молодежке