«Локомотив» ищет замену Гильерме. Адамов из «Краснодара» – среди кандидатов

«Локомотив» планирует усилить вратарскую линию, сообщает «Чемпионат».

Железнодорожники ищут вратаря, который в перспективе сможет заменить .

В списке интересов «Локо» несколько кандидатов, один из двух приоритетных – голкипер «Краснодара» и молодежной сборной России Денис Адамов.

В «Локомотиве» считают, что 22-летний игрок – самый перспективный из кандидатов.

Статистику Адамова, который провел один матч за первую команду в Кубке России в сезоне-2017/18, можно найти здесь.

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