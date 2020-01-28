«Почта России» за 7 млрд рублей арендовала офис на стадионе ЦСКА на 5 лет

«Почта России» арендовала офисные помещения и помещения под парковку общей площадью 37 тысяч квадратных метров на площадке , домашнего стадиона ЦСКА.

Сумма сделки составила 7,013 миллиарда рублей, об этом говорится в сущфакте компании.

В конце апреля совет директоров оператора почтовой сети одобрил проект сделки с ВЭБом, согласно которому компания арендует офисные площади на площадке «ВЭБ Арены».

Как сказано в материалах компании, она арендовала офисы общей площадью 33,69 тысячи квадратных метров и помещения под парковку площадью 3,3 тысячи квадратных метров. Срок аренды составляет 5 лет.

Комплекс «ВЭБ Арены» включает как футбольный стадион, так и стеклянную башню, в которой изначально планировалось разместить деловой центр и гостиницу.



Напомним, в апреле госкорпорация ВЭБ.РФ приобрела 77,63% акций ЦСКА.

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