Платежка «Ак Барса» – 865 млн рублей. Зарплата Фисенко – 32 млн («Бизнес Online»)

«Бизнес Online» раскрыл платежную ведомость «Ак Барса», приведя данные по зарплате игроков.

В итоге общая зарплатная ведомость клуба на текущий момент составляет 865 млн рублей. Размер потолка зарплат в КХЛ – 900 млн рублей.

Отмечается, что состав клуба на новый сезон полностью укомплектован.

Самым высокооплачиваемым хоккеистом команды является нападающий Джастин Азеведо с окладом 85 миллионов рублей.

Вратари: Адам Рейдеборн (30 млн), Тимур Билялов (25 млн);

Защитники: Альберт Яруллин (45 млн), Андрей Педан, Микаэль Викстранд, Роман Рукавишников (все – по 40 млн), Никита Лямкин, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин (все – по 25 млн), Камиль Фазылзянов, Николай Аверин (оба – по 3,5 млн). Контракт Даниила Журавлева до 2021 года не учитывается .

Нападающие: Джастин Азеведо (85 млн), Данис Зарипов (60 млн), Патрис Кормье, Стефан Да Коста (оба – по 55 млн), Кирилл Петров (52 млн), Артем Лукоянов (50 млн), Михаил Глухов (40 млн), Станислав Галиев, Виктор Тихонов, Александр Бурмистров (все – по 35 млн), Михаил Фисенко (32 млн), Кирилл Воронин (14 млн), Владислав Кара (10 млн), Никита Дыняк (5 млн). Контракты Артема Галимова и Дмитрия Воронкова до 2021 года не учитываются.

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