Платежка «Ак Барса» – 865 млн рублей. Зарплата Фисенко – 32 млн («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс Данис Зарипов Кирилл Петров Михаил Глухов Виктор Тихонов-младший КХЛ Александр Бурмистров Михаил Фисенко Стефан Да Коста Станислав Галиев Джастин Азеведо Патрис Кормье Андрей Педан Альберт Яруллин Роман Рукавишников Артем Лукоянов Кирилл Воронин Дмитрий Юдин Микаэль Викстранд Никита Лямкин Тимур Билялов Кристиан Хенкель Владислав Кара Камиль Фазылзянов Николай Аверин Даниил Журавлев Адам Рейдеборн Артем Галимов Дмитрий Воронков деньги Никита Дыняк Хоккей

«Бизнес Online» раскрыл платежную ведомость «Ак Барса», приведя данные по зарплате игроков. 

В итоге общая зарплатная ведомость клуба на текущий момент составляет 865 млн рублей. Размер потолка зарплат в КХЛ – 900 млн рублей. 

Отмечается, что состав клуба на новый сезон полностью укомплектован.

Самым высокооплачиваемым хоккеистом команды является нападающий Джастин Азеведо с окладом 85 миллионов рублей.

Вратари: Адам Рейдеборн (30 млн), Тимур Билялов (25 млн);

ЗащитникиАльберт Яруллин (45 млн), Андрей ПеданМикаэль ВикстрандРоман Рукавишников (все – по 40 млн), Никита ЛямкинКристиан ХенкельДмитрий Юдин (все – по 25 млн), Камиль ФазылзяновНиколай Аверин (оба – по 3,5 млн). Контракт Даниила Журавлева до 2021 года не учитывается .

НападающиеДжастин Азеведо (85 млн), Данис Зарипов (60 млн), Патрис КормьеСтефан Да Коста (оба – по 55 млн), Кирилл Петров (52 млн), Артем Лукоянов (50 млн), Михаил Глухов (40 млн), Станислав ГалиевВиктор ТихоновАлександр Бурмистров (все – по 35 млн), Михаил Фисенко (32 млн), Кирилл Воронин (14 млн), Владислав Кара (10 млн), Никита Дыняк (5 млн). Контракты Артема Галимова и Дмитрия Воронкова до 2021 года не учитываются.

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