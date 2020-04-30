«Челси» договорился о трансфере Вернера за 60 млн евро

Нападающий продолжит карьеру в , сообщает журналист Николо Скира.

«Синие» выплатят за 24-летнего игрока 60 млн евро отступных. С самим немцем согласован контракт до 2025 года с зарплатой в 10 млн евро плюс бонусы.

15% от суммы трансфера получит , из которого Вернер перешел в «Лейпциг» в 2016 году. На данный момент стороны продолжают оформление документов.

Информацию о принципиальной договоренности о переходе игрока подтверждают также BBC и Sky Sports.

Вернер провел 29 матчей в нынешнем сезоне Бундеслиги, в которых забил 25 голов и отдал 7 результативных передач.