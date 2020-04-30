Отступные Адамова, которым интересуется «Локо», – 20 млн евро. «Краснодар» не хочет отпускать вратаря

«Краснодар» не планирует отпускать вратаря в «Локомотив» или любой другой клуб.

«Быки» намерены привлечь голкипера к работе с главной командой в сезоне-2020/21.

«Краснодар» рассчитывает на Адамова и не готов расстаться со своим воспитанником «даже за 10 млн евро», сообщает Metaratings.ru.

В контракте игрока прописаны отступные 20 млн евро, как и у большинства других молодых футболистов «Краснодара».

В минувшем сезоне Олимп-ФНЛ, который завершили досрочно из-за коронавируса, Адамов сыграл за «Краснодар-2» в 18 матчах и пропустил 24 гола.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» ищет вратаря, который в перспективе сможет заменить Гильерме. Адамов – один из двух приоритетных вариантов.

«Локомотив» ищет замену Гильерме. Адамов из «Краснодара» – среди кандидатов