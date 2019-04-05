Роман Ротенберг: «Задача сборной России – выиграть 10-е олимпийское золото и обойти канадцев»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею Сергей Федоров Сборная Канады по хоккею Игорь Ларионов Павел Буре Сергей Макаров Александр Могильный Валерий Брагин Владимир Крутов Пекин-2022 олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Иван Морозов Кирилл Марченко Василий Подколзин Р-Спорт Хоккей

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о целях национальной команды.

Ранее стало известно, что новым главным тренером сборной назначен Валерий Брагин.

«Наша задача – выиграть 10-е олимпийское золото в Пекине и обойти канадцев, с которыми у нас сейчас по девять побед.

Мы работаем много лет вместе с Брагиным, совместно прогрессируем и развиваемся. Мы понимаем, куда мы идем, какая цель основная у нас. Мы видим, что наш хоккей все больше похож на то, что мы хотим видеть. Мы хотим доминировать весь матч, играть в тотальный хоккей, современный хоккей. Хотим развивать игроков, при этом показывая максимальный результат.

Хотим, чтобы, к примеру, тройка Марченко – Морозов – Подколзин из СКА показывала такой хоккей, в какой играла тройка Крутов – Ларионов – Макаров, тройка Могильный – Федоров – Буре», – сказал Ротенберг.

Брагин – лучший воспитатель в мире, но мы не знаем, какой он тренер. Проверять будут СКА и сборная

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья