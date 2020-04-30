Капитан «Торонто» Брэдли о ситуации в США: «Трамп не может быть президентом. Это полный ноль, пустое место»

Капитан раскритиковал президента США Дональда Трампа на фоне ситуации с массовыми беспорядками в стране.

Массовые протесты в городах США начались после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая.

«Если мы хотим получить какой-то шанс начать исправлять все это, то Дональд Трамп не может быть президентом. Все просто.

Сейчас в нашей стране нет лидерства. Полный ноль. Наш президент – пустое место. У него нет морального хребта.

Президент не является лидером, то же самое и с сенаторами-республиканцами, которые были соучастниками всего того, что он делал за эти три с половиной года.

Я просто надеюсь, что на выборах в ноябре люди сумеют подумать не только о том, что хорошо для них самих, их статуса и бизнеса, их налоговой декларации.

Я надеюсь, что люди поймут – во многих отношениях на карту поставлено будущее нашей страны и будущее нашей демократии. Еще четыре года с Трампом – это будет ужасно для многих людей.

Я испытываю отвращение и смущение от того, что мы все еще живем в мире, где чернокожие ежедневно боятся за свою жизнь. Мы все были частью проблемы.

Реальность состоит в том, что мы должны найти способы противостоять этому. И то, что мы делали ранее, было недостаточно хорошо. Мы все должны делать больше, мы все должны больше учиться», – сказал Брэдли.