Капитан «Торонто» Брэдли о ситуации в США: «Трамп не может быть президентом. Это полный ноль, пустое место»

Теги МЛС ФК Торонто Майкл Брэдли Политика натив дискриминация Дональд Трамп Футбол

Капитан «Торонто» Майкл Брэдли раскритиковал президента США Дональда Трампа на фоне ситуации с массовыми беспорядками в стране. 

Массовые протесты в городах США начались после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. 

«Если мы хотим получить какой-то шанс начать исправлять все это, то Дональд Трамп не может быть президентом. Все просто.

Сейчас в нашей стране нет лидерства. Полный ноль. Наш президент – пустое место. У него нет морального хребта. 

Президент не является лидером, то же самое и с сенаторами-республиканцами, которые были соучастниками всего того, что он делал за эти три с половиной года. 

Я просто надеюсь, что на выборах в ноябре люди сумеют подумать не только о том, что хорошо для них самих, их статуса и бизнеса, их налоговой декларации. 

Я надеюсь, что люди поймут – во многих отношениях на карту поставлено будущее нашей страны и будущее нашей демократии. Еще четыре года с Трампом – это будет ужасно для многих людей.

Я испытываю отвращение и смущение от того, что мы все еще живем в мире, где чернокожие ежедневно боятся за свою жизнь. Мы все были частью проблемы.

Реальность состоит в том, что мы должны найти способы противостоять этому. И то, что мы делали ранее, было недостаточно хорошо. Мы все должны делать больше, мы все должны больше учиться», – сказал Брэдли.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья