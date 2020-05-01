Миранчука зовут в Серию А, Вернер близок к переходу в «Челси», НБА возвращается, Брагин – главный тренер сборной и другие новости утра

1. Алексей Миранчук востребован в Серии А – по информации Betting Insider, хавбек «Локомотива» интересен «Фиорентине». Также на него претендуют «Рома» и «Аталанта». Агент футболиста ушел от прямого ответа на вопрос об Италии.

2. А вот Тимо Вернер действительно близок к переходу в «Челси» – окончательное решение о трансфере ожидается на следующей неделе. Говорят, что «Ливерпуль» уже выбыл из борьбы за немца.

3. НБА вернется 31 июля – утвержден план о возобновлению сезона с участием 22 команд. Не все были согласны, но решение принято – игры пройдут на базе парка развлечений «Диснейуорлд». Церемония драфта состоится 15 октября, а новый сезон планируют начать 1 декабря.

4. Валерий Брагин возглавил сборную России по хоккею. Его преемником в молодежной команде стал Игорь Ларионов.

5. В «Локомотив» сватают известных футбольных топ-менеджеров. По одним данным, спортивным директором клуба может стать Юрий Белоус. Нобель Арустамян рассказал, что должность в «Локо» получит легенда «Барселоны» Хосе Мари Бакеро.

Тем временем железнодорожники договорились о продлении аренды Жоау Мариу, а Соломону Кверквелии предложат новый контракт.

6. Игроки «Боруссии» выступили против дискриминаций, встав на одно колено и образовав сердце. Форвард «Бетиса» Иглесиас покрасил ногти в черный цвет в знак протеста против расизма и гомофобии. Джером Боатенг считает, что воспитание – лучший борец с расизмом, Тьерри Анри призывает к переменам.

7. ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых игроков из-за долга за Уремовича перед словенской «Олимпией». Казанцы обещают рассчитаться до августа.

8. В Италии пишут, что Микель Артета обсуждал с Андреем Аршавиным возможный трансфер Азмуна в «Арсенал». «Барса» отказалась от покупки Неймара и думает только о Лаутаро. Хавертца хотят купить «Реал», «Ливерпуль» и другие элитные клубы Европы. ЦСКА интересуется аргентинским бомбардиром Гайче, но, похоже, не потянет трансфер по финансам.

9. Лео Месси может не сыграть с «Мальоркой» из-за дискомфорта в приводящей мышце (он уже сталкивался с подобным в этом сезоне), хотя накануне сообщалось, что у него нет травмы.

10. «Магнитка» обменяла Каблукова и Береглазова в «Авангард» на Бека. Юхо Ламмикко заключил с магнитогорским клубом контракт на один год. Омичи планируют обмен игрока нижних звеньев, чтобы уместиться в потолок зарплат. Никите Нестерову предлагают в «Лос-Анджелесе» 1,5 млн долларов в год.

11. Немецкий Bild сообщил, что Россия претендует на проведение доигровки Лиги чемпионов, однако реализация подобного проекта, увы, маловероятна.

12. Хоккейный ЦСКА продлил контракт с главным тренером Игорем Никитиным на три года. Армейцы ведут переговоры с Сорокиным, Капризов склоняется к переезду в НХЛ. Платежная ведомость команды на текущий момент – 860 миллионов рублей.

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