«Барса» может начать переговоры с Месси о новом контракте на следующей неделе

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Хорхе Месси Жозеп Бартомеу Футбол

«Барселона» намерена обсудить с форвардом Лионелем Месси возможность продления контракта.

Предварительные переговоры сторон могут начаться на следующей неделе, сообщает Marca со ссылкой на COPE.

Со стороны «блауграны» переговоры будут вести президент клуба Жозеп Бартомеу и генеральный директор Оскар Грау. Месси будет представлять его отец Хорхе. 

При этом основное обсуждение пройдет в следующем сезоне. Месси хочет сохранить возможность разрыва контракта в конце каждого сезона.

Нынешнее соглашение 32-летнего аргентинца рассчитано до 2021 года.

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