«Барса» может начать переговоры с Месси о новом контракте на следующей неделе

«Барселона» намерена обсудить с форвардом Лионелем Месси возможность продления контракта.
Предварительные переговоры сторон могут начаться на следующей неделе, сообщает Marca со ссылкой на COPE.
Со стороны «блауграны» переговоры будут вести президент клуба Жозеп Бартомеу и генеральный директор Оскар Грау. Месси будет представлять его отец Хорхе.
При этом основное обсуждение пройдет в следующем сезоне. Месси хочет сохранить возможность разрыва контракта в конце каждого сезона.
Нынешнее соглашение 32-летнего аргентинца рассчитано до 2021 года.