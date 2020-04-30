«Барса» может начать переговоры с Месси о новом контракте на следующей неделе

намерена обсудить с форвардом возможность продления контракта.

Предварительные переговоры сторон могут начаться на следующей неделе, сообщает Marca со ссылкой на COPE.

Со стороны «блауграны» переговоры будут вести президент клуба и генеральный директор Оскар Грау. Месси будет представлять его отец Хорхе.

При этом основное обсуждение пройдет в следующем сезоне. Месси хочет сохранить возможность разрыва контракта в конце каждого сезона.

Нынешнее соглашение 32-летнего аргентинца рассчитано до 2021 года.