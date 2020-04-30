«Тамбов» может переехать в Нижний Новгород, «Нижний Новгород» – в Тамбов

Спортивный директор рассказал, что идут переговоры с властями Нижнего Новгорода о возможном проведении матчей в этом городе.

«Ведутся переговоры, обсуждаем разные варианты.

В том числе и возможность того, чтобы переедет в Тамбов, а мы переедем в Нижний Новгород.

Но возможен вариант, при котором мы будем играть в Тамбове», – сказал Худяков.

Напомним, из-за реконструкции арены «Тамбов» в первой части сезона-2019/20 проводил домашние матчи в Саранске на стадионе «Мордовия Арена», во второй – в Нижнем Новгороде.