Фетисов о словах Навального про «предателей и холуев» за ролик в поддержку поправок в Конституцию: «Не знаю, кто это. Подавать в суд – не дай бог»

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на слова оппозиционного политика Алексея Навального по поводу поправок в Конституцию.

Ранее Фетисов снялся в видеоролике в поддержку принятия поправок в Конституцию РФ вместе с другими известными россиянами, включая олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову.

Навальный высказался в адрес участников ролика в своем твиттере: «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели».

«Не знаю, о чем разговор, вообще, и кто это такой.

Никак не будут реагировать. И подавать на него в суд – не дай бог, ни в коем случае», – заявил Фетисов.

В 1994-м Фетисов приходил на прямой эфир к Листьеву. Говорил о любви к родине и борьбе с режимом

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