Гендиректор «Зенита» о показе матчей РПЛ: «Есть вероятность футбола в открытом доступе. 300 рублей – существенная сумма»

Генеральный директор рассказал об итогах собрания клубов .

«Обсуждался регламент проведения тренировочных занятий и матчей чемпионата России. Мы с ним могли ознакомиться в письменном виде и получили доклад РФС в устном виде. Понятно, какие требования выдвигаются, мы могли дать дополнения, замечания, вопросы.

На предстоящем исполкоме РФС этот регламент будет утвержден, в этом сомнений никаких нет. Самое главное, что у всех есть понимание, что нужно делать для того, чтобы мы не только возобновили чемпионат, но и доиграли и потом вошли в новый сезон.

Второй важный вопрос в том, как футбол будет представлен на наших телеэкранах. Есть вероятность того, что футбол пойдет в открытом доступе. Пускай у нас стоимость подписки низкая, даже 300 рублей подписки – это существенная сумма», – сказал Медведев.

Месячная подписка на телеканал «Матч Премьер», который транслирует чемпионат России, составляет 299 рублей.