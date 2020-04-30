«Это просто смешно». Санчо отреагировал на штраф за стрижку, а затем удалил твит

Вингер дортмундской «Боруссии» отреагировал на новость о том, что Немецкая футбольная лига (DFL) оштрафовала его за стрижку во время пандемии коронавируса.

«Это просто смешно», – написал Санчо в твиттере.

Стоит отметить, что через несколько минут 20-летний англичанин удалил этот твит.

Защитник дортмундцев также был оштрафован. Оба футболиста нарушили медицинский регламент. Они пригласили к себе домой барбера, который сделал им новые прически. По фотографиям из соцсетей видно, что Санчо и Аканджи стриглись без масок.

Футболисты также нарушили медрегламент, пригласив к себе домой постороннего человека. Сумма штрафа не уточняется.

Санчо и Аканджи оштрафованы. К игрокам «Боруссии» приходил барбер и стриг их без масок. Это нарушение медрегламента