«Это просто смешно». Санчо отреагировал на штраф за стрижку, а затем удалил твит

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия происшествия соцсети Мануэль Аканджи Джейдон Санчо стиль деньги коронавирус Футбол

Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо отреагировал на новость о том, что Немецкая футбольная лига (DFL) оштрафовала его за стрижку во время пандемии коронавируса.

«Это просто смешно», – написал Санчо в твиттере.

Стоит отметить, что через несколько минут 20-летний англичанин удалил этот твит. 

Защитник дортмундцев Мануэль Аканджи также был оштрафован. Оба футболиста нарушили медицинский регламент. Они пригласили к себе домой барбера, который сделал им новые прически. По фотографиям из соцсетей видно, что Санчо и Аканджи стриглись без масок.

Футболисты также нарушили медрегламент, пригласив к себе домой постороннего человека. Сумма штрафа не уточняется.

Санчо и Аканджи оштрафованы. К игрокам «Боруссии» приходил барбер и стриг их без масок. Это нарушение медрегламента

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