Структуры «Газпрома» обеспечили РФС 10,5% выручки в 2019 году. Общий доход – 2,63 млрд рублей

Структуры ПАО «Газпром» выплатили 275 млн рублей в качестве спонсоров в 2019 году, сообщает «РБ-Бизнес».

«Газпром» выплатил 75 млн рублей, «Газпромбанк» – 125 млн рублей, «Газпром нефть» и «Газпром нефть смазочные материалы» – по 37,5 млн рублей.

Совокупный доход РФС за 2019 год, по данным источника, составил 2,63 млрд рублей.

Большую часть выручки организация получила от продажи медиа- и коммерческих прав – 1,6 млрд рублей.

Доходы от , предусмотренные за участие в Евро-2020 и квалификации на ЧМ-2022, составили 408,8 млн рублей.

Целевые поступления от букмекеров – 223,4 млн рублей. На продаже билетов РФС заработал 310,15 млн рублей.

Расходы на организацию матчей в 2019 году составили 808 млн рублей, зарплата штаба и игроков сборной – 845 млн (в 2018 году – 1,5 млрд рублей).

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Возвращение футбола сразу со зрителями – идея, которую РФС посоветовали сверху. Мы против