Гинер примет решение о возвращении Вагнера Лава в ЦСКА

Форвард Вагнер Лав, пребывающий в статусе свободного агента, может перейти в ЦСКА.

Московский клуб раздумывает над возвращением бразильца, сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

Решение о трансфере Вагнера Лава будет принимать лично президент ЦСКА Евгений Гинер.

Сегодня бразилец расторг контракт с «Коринтианс». Сообщалось, что нападающий может продолжить карьеру в России.

Игрок известен по выступлениям за ЦСКА, где играл в период с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году.

Вагнер Лав в этом сезоне забил 1 гол в 6 матчах за «Коринтианс». Его статистику смотрите здесь.

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