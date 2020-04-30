Клопп сообщил Вернеру о срыве трансфера. «Ливерпуль» оценивал игрока выше Санчо и Хавертца (The Athletic)

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«Ливерпуль» отказался от приобретения форварда «Лейпцига» Тимо Вернера, который должен перейти в «Челси», сообщает The Athletic.

По информации источника, селекционная служба «Ливерпуля» оценивала Вернера выше вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо или хавбека «Байера» Кая Хавертца в связи с тем, что Вернер обладает молниеносной скоростью и способен играть на нескольких позициях. 

Нападающий установил для «Ливерпуля» дедлайн для принятия окончательного решения о том, готов ли клуб выплатить за него сумму отступных.

Главный тренер «красных» Юрген Клопп проконсультировался с Fenway Sports Group (инвестиционная компания, владеющая «Ливерпулем» – прим. Sports.ru), после чего позвонил игроку, чтобы объяснить, почему трансфер не состоится.

Предполагается, что Клопп аргументировал это решение финансовыми соображениями, а не отрицательной оценкой способностей футболиста, в связи с чем они сохранили хорошие отношения.

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