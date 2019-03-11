Драчев разослал в региональные федерации письма с призывом бойкотировать отчетно-выборную конференцию СБР

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев отправил в региональные федерации письма с призывом бойкотировать внеочередную отчетно-выборную конференцию СБР.
Конференция, на которой могут выбрать нового президента СБР, пройдет 11 июля в Химках.
Если в конференции не примут участия 50% региональных членов СБР, она будет считаться несостоявшейся.
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