Драчев разослал в региональные федерации письма с призывом бойкотировать отчетно-выборную конференцию СБР

Глава Союза биатлонистов России (СБР) отправил в региональные федерации письма с призывом бойкотировать внеочередную отчетно-выборную конференцию СБР.

Конференция, на которой могут выбрать нового президента СБР, пройдет 11 июля в Химках.

Если в конференции не примут участия 50% региональных членов СБР, она будет считаться несостоявшейся.

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